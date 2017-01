Hangimiz Sevmedik'te Rol Alacak Olan Sezgi Sena Akay Kimdir?

Sezgi Sena Akay, Hangimiz Sevmedik dizisinde rol alacak. Selen Soyder'in yerini alacak olan isim belli oldu. Hangimiz Sevmedik dizisinin setinde yaşanan kavga sonrasında kadrodan çıkartılan Selen Soyder'in yerini alacak olan isim belli oldu. Rol arkadaşı Can Yaman'la kavga ettikten sonra "Hangimiz Sevmedik" dizisinden ayrılan Selen Soyder'in yerini Sezgi Sena Akay alıyor. Yapımcı şirket, 2012'de önce Best Model Of Turkey, ardından Best Model Of The Word'de birinci seçilen Akay'la anlaştı.

SEZGİ SENA AKAY KİMDİR?

Sezgi Sena Akay kimdir sorusunun cevabı haberimizde. Lise öğretimini Erenköy Kız Lisesi'nde gören güzel oyuncu daha sonra Galatasaray'da voleybol oynamaya başladı ve zamanla Fenerbahçe'de altyapıya girdi. 18 yaşına kadar voleybol ile ilgilenen oyuncu Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde okumaktadır. 2012 yılında 17 yaşındayken Best Model of Turkey seçildikten sonra aynı yıl Best Model of the World seçildikten sonra Türkiye içinde ün kazandı. 2014 yılında Kanal D'de yayınlanan Zeytin Tepesi dizisinin kadrosuna dahil oldu ve Nevin karakterini canlandırdı. Ancak reytinglerin düşmesi nedeniyle dizi final oldu. 2015 yılında Acı Aşk adlı Show TV dizisinin kadrosuna bu sefer başrol olarak girdi. Acı Aşk da düşük reytingler sonucu yayın hayatına veda etti.

SEZGİ SENA AKAY HANGİMİZ SEVMEDİK'TE ROL ALACAK

Başrollerini Can Yaman, Altan Erkekli, Cengiz Bozkurt, Gül Onat, Mehtap Bayri, Bülent Şakrak, Veysel Diker, Berfu Öngören, Erdem Baş, Barış Başar ve Selma Kutluğ'un paylaştığı yapımda bundan böyle Sezgi Sena Akay'ı izleyeceğiz. Akay son olarak 'Acı Aşk' adlı dizide boy göstermişti.