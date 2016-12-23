Hangimiz Sevmedik Dizisinden Ayrılan Selen Soyder Kimdir?

Hangimiz Sevmedik dizisinden Selen Soyder ayrıldı. BSK Yapım imzalı dizinin çekimlerinde iddiaya göre başrol oyuncuları Selen Soder ile Can Yaman arasında yaşanan ağız dalaşı kısa sürede üyümüş, bardaklar havada uçuşmuştu. Olayı araya giren yönetmen Metin Balekoğlu'nun sakinleştirdiği gündeme gelmişti. Daha sonraki günlerde ise yaşanan kavga sırasında çok öfkelenen Can Yaman'dan korktuğunu söyleyen Selen Soyder, sete korumayla gitmeye başlamıştı. Yapımcı, Selen Soyder ile sözleşmeyi iptal ettikleri açıkladı:

TRT 1 ekranında izleyici ile buluşan dizimiz 'Hangimiz Sevmedik' setinde başrol oyuncularımız Selen Soyder ve Can Yaman arasında yaşanan olumsuzluk sizlerin de bildiği gibi kamuoyuna yansımıştır. Konunun istenmeyen çeşitli manalara çekildiğinin saptanması üzerine kamuoyuna açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

"HER TÜRLÜ OLUMSUZLUĞU ÖNLEMEK DURUMUNDAYIZ"

Hayatın her alanında olduğu gibi, bazen dizi setlerinde böyle anlaşmazlıklar olabilmektedir. Türkiye'nin kamu yayıncılığı yapmakla görevlendirilen tek yayın kuruluşu olan TRT'nin bir kanalı olan TRT 1'de yayınlanan dizimiz, büyük bir izleyici kitlesine hitap etmektedir. Kamu yayıncılığı bilinci ve sorumluluğu ile hareket eden TRT, tüm yayınlarını geçmişte olduğu gibi bugün de büyük bir titizlik ve özveriyle gerçekleştirmektedir. Biz de BSK Yapım olarak bu konuda büyük bir sorumluluk taşımaktayız. Dizimizde yaşanan her türlü olumsuzluğu, anlaşmazlığı ve haksızlığı kontrol altına almak ve önlemek zorundayız.

"PERFORMANSLARINI ETKİLEYECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

İki oyuncu arasında hukuka taşınmış bir anlaşmazlığın, arkasında kocaman bir ekip ve emek olan 'Hangimiz Sevmedik' dizi setinde huzuru bozacağı, performansı etkileyeceği düşüncesindeyiz. Hem izleyicimize, hem de yayıncı kanalımız TRT'ye karşı duyduğumuz bu sorumluluk ile dizimizin başrol oyuncuları Selen Soyder ve Can Yaman arasında yaşanan ve yargıya intikal eden bu tatsız olay sebebi ile oyuncumuz Selen Soyder ile sözleşmemizi karşılıklı olarak feshetmiş bulunmaktayız.

Konunun doğru şekli ile yansıtılması konusunda iş birliğinizi rica eder, ülkemizin içinde bulunduğu bu üzücü dönemde ortaya çıkan bu durumdan ötürü üzgün olduğumuzu belirtiriz.

Saygılarımızla,

Çağrı Bingüller

BSK YAPIM

Hangimiz Sevmedik, Yapımcı

SELEN SOYDER KİMDİR?

Selen Soyder 26 Aralık 1986 İzmir doğumludur. Miss Turkey 2007 birincisi olan 2007 Türkiye güzelidir. Miss Bikini Of The Universe yarışmasında Çin Halk Cumhuriyeti'nde Türkiye'yi temsil etti. Yarışmada 1. olan Selen Soyder, Türkiye'ye "En iyi milli kostüm ödülü"nü de getirdi. Kazandığı yarışmada Kızıl Kraliçe unvanını aldı. Aldığı bu unvan dünyada bir ilkti. 2010 yılında FOX TV'de yayınlanan Yer Gök Aşk dizisinde başrolde oynamıştır, canlandırdıgı Toprak karakteriyle Lale Devri isimli diziye geçerek Türk dizi tarihinde bir ilki gerçekleştirmiştir. 2013 yılında adına bir dergi açılmıştır.

Selenist dergisiyle adına ilk dergi açılan insan olarak tarihe geçmiştir. 2014 eylül ayında Star Tv de yayınlanan Reaksiyon isimli dizide Dr. Zeynep karakteriyle İbrahim Çelikkol ile başrolde oynamıştır. Günümüzde güzel oyuncu ilklerin kadını olarak anılıyor. Mıss Turkey 2014 de juri üyeliği yapmıştır.Çocukluk arkadaşı Ali Kemal Güven'in kaleme aldığı 'Cahide Devekuşu'nun Açık Evliliği' adlı kısa filmin de yer almıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümünde okumuştur.



