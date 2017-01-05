Hangi Ünlü Hangi Sporu Tercih Ediyor?



JENNİFER ANİSTON

Jennifer Aniston, Brad Pitt'den ayrıldıktan hemen sonra yogaya başladı. Eğitmeni ile birlikte gerçekleştirdiği düzenli yoga vücudundaki değişimi ve gelişimi günbegün gözler önüne serdi. Düzenli spor yapmanın yararlarını fiziksel görünümüyle de ortaya koyuyor.

CAMERON DİAZ

Günde en az 1 saat spor yapanlardan. Kardiyo ile birlikte pilatesi de hayatında tutan Diaz, yoğun kardiyo antrenmanına pilates gibi esneklik sağlayan bir sporu eklemiş.

EVA LONGORİA

Ünlü oyuncunun hayli iddialı bir vücudu var. Kıvrımlı vücut hatları normalde kilo almaya çok müsait. Ama beslenme ve spor ile yaşamını öyle iyi dengelemiş ki son derece sağlıklı ve fit görünüyor. Fitness ile form tutan ünlülerden.

JENNİFER LOPEZ

Doğum yaptıktan sonra vücudunu çok çabuk toparlayan ünlü yıldız için spor vazgeçilmezi. Beslenme programı ile birlikte kardiyo yapanlardan. Kaslarını güçlendirmek için kardiyo ve fitness uygulayanlardan.

HÜLYA AVŞAR

Formunu tenis oynayarak ve kardiyovasküler egzersiz yaparak korumakta, yaptığı bu iki aktivite de aerobik çalışmadır. (Yani yağları hedef alan egzersiz) Aerobik egzersiz için ise ana enerji kaynağı yağdır. Yaptığı bu düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme ile formda kalmakta ve sıkı bir vücuda sahip olmaktadır.

GÜLBEN ERGEN

O da pilates yapan ünlülerden. Haftada en az 2 gün yaptığı pilates vücudunun sıkı ve fit görünmesini sağlıyor. Kaslarını her zaman dinç tutan sanatçı bunu pilates ve yürüyüşlere borçlu. Yaptığı yürüyüşler metabolizmayı hızlandırmakla birlikte yağ yakımına da yardımcı oluyor.