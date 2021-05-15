Hangi takımın kaç yıldızı var? GS, BJK ve FB toplam kaç yıldızı var? Toplam şampiyonluk sayısı kaç?
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Hangi takımın kaç yıldızı var? GS, BJK ve FB toplam kaç yıldızı var? Toplam şampiyonluk sayısı kaç?

Hangi takımın kaç yıldızı var? GS, BJK ve FB toplam kaç yıldızı var? Toplam şampiyonluk sayısı kaç?
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Süper Lig 2020-2021 sezonunun sona ermesinin ardından hangi takımın kaç yıldızı var merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş'ın toplam kaç yıldızı var? 3 mü 4 mü? Galatasaray'ın toplam yıldız sayısı kaç? Fenerbahçe'nin toplam yıldız sayısı kaç? Tüm detaylar haberimizde.

Hangi takımın kaç yıldızı var? GS, BJK ve FB toplam kaç yıldızı var? Toplam şampiyonluk sayısı kaç? FB'nin kaç yıldızı var? GS'nin kaç yıldızı var? BJK'nin kaç yıldızı var? En yüksek yıldız sayısına hangi takım sahiptir?

2021 SÜPER LİG ŞAMPİYONU HANGİ TAKIM?

2020-2021 Süper Lig sezonunda Beşiktaş 84 puan ve +45 averajla şampiyonluğunu ilan etti. Bunun ardından Beşiktaş kaçıncı şampiyonluğu merak edildi. Şimdi 3 büyükler için toplam kaç şampiyonluk var yazalım.

HANGİ TAKIMIN KAÇ YILDIZI OLDU?

Beşiktaş bu sezon şampiyon oldu. Toplam şampiyonluk sayısını 16'ya yükseltti. Peki hangi takımın kaç yıldızı var şimdi onu yazalım:

  • Galatsaray'ın yıldız sayısı : 4
  • Fenerbahçe'nin yıldız sayısı : 3
  • Beşiktaş'ın yıldız sayısı : 3

5 şampiyonluk 1 yıldıza eşit oluyor.

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