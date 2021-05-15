Hangi takım şampiyon oldu 2021? 2020-2021 Süper Lig şampiyonu Beşiktaş oldu!

Hangi takım şampiyon oldu 2021? 2020-2021 Süper Lig şampiyonu Beşiktaş oldu! Süper Lig'de şampiyon olan takım merak ediliyor. Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk için yarıştılar. Bugün oynanan maçların sonucunda şampiyon olan takım belli oldu. Peki Süper Lig'de şampiyon kim oldu 2021, hangi takım, Beşiktaş mı, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte 2020-2021 Süper Lig şampiyonu...

Şampiyon kim oldu? sorusunun cevabı gündemde merakla araştırılıyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında rekabet kızıştı. Bugün oynanan maçlar sonrasında 2020-2021 Süper Lig şampiyonu belli oldu. Peki Süper Lig'de şampiyon kim olur, Beşiktaş mı, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

HANGİ TAKIM ŞAMPİYON OLDU?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu! Son haftaya kalan büyük heyecanda siyah-beyazlılar, İzmir'de Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek ligde 16. şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaş kaç yıl sonra şampiyon oldu?

Siyah-beyazlılar ilk yarısı 1-1 biten mücadelede ikinci yarıda bulduğu galibiyet golüyle 3 puanı ve şampiyonluğu kaptı. Aynı puandaki Galatasaray da kazanmasına rağmen Beşiktaş 1 gollük averajla önde olduğu için sezonu zirvede kapattı.

Beşiktaş şampiyonluk maçında Göztepe'yi 10. dakikada Vida ve 69. dakikada penaltıdan Ghezzal'ın attığı golle 2-1 mağlup etti. Göztepe'nin tek golü ise 24. dakikada Alpaslan'dan geldi.

Beşiktaş gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Siyah-beyazlıların direkt gruplara kalması için Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanması ya da Chelsea'nin Premier Lig'de ilk 4'te yer alması gerekiyor.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇTİ

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta hem futbolcu hem teknik direktör olarak şampiyon olan ilk isim olmayı başardı.

Beşiktaş altyapısından yetişip şampiyonluklar yaşayan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı formayla 1991-1992, 1994-1995 ve 2002-2003 sezonlarından sonra teknik direktör olarak da şampiyonluk yaşayarak adını bir kez daha tarihe yazdırdı.

GOL PERDESİNİ VIDA AÇTI

10. dakikada Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Welinton arka direkte kafa pasıyla topu kale önüne gönderdi. Bomboş pozisyondaki Vida, altıpas üzerinden kafa vuruşuyla topu filelere göndererek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

GÖZTEPE 14'TE DİREKTEN DÖNDÜ

Berkan'ın sol kanattan yaptığı ortada Cherif kafa vuruşunda topu kaleye gönderdi ancak top üst direkten sahaya geri döndü. Ardından Halil'in şutunda Ersin kapattığı köşeden topu kornere çeldi.

GÖZTEPE, ALPASLAN İLE BERABERLİĞİ YAKALADI

Göztepe'nin 24. dakikada kullandığı serbest vuruş sonrasında golü buldu. Sol kanattan yapılan ortada Atınç'ın kafa pasında arka direkte Cherif'in kafa vuruşunda top direkten döndü ve topu Alpaslan tamamladı. Bu golle ev sahibi takım 1-1'lik beraberliği yakaladı.

LARIN PENALTI KAZANDI, GHEZZAL ATTI

69. dakikada Larin savunmadan seken topu önünde buldu. Alpaslan, rakibinden topu kapmak isterken Larin'i yere düşürdü ve hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına geçen Rachid Ghezzal, topu ve kaleci İrfan Can'ı ayrı köşeye göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Beşiktaşlı futbolcular köşe gönderinin orada büyük sevinç yaşadı.

JOSEF VURDU, İRFAN CAN KURTARDI

2. golden sonra etkili gelen Beşiktaş, sol kanattan yapılan ortada topa iyi yükselen Josef ile 3. gole yaklaştı. Brezilyalı oyuncunun ceza sahasındaki kafa vuruşunda kaleci İrfan Can adeta fotoğraf çektirerek şık müdahaleyle topu tutmayı başardı.