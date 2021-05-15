Hangi takım nasıl şampiyon olur? BJK - GS - FB hangi takım hangi olasılıklarda şampiyon olur? (Tüm ihtimaller)

Süper Lig'in bitmesine saatler kaldı. Şampiyon bugünkü maçların ardından belli olacak. Heyecan dorukta! Peki, hangi takım nasıl şampiyon olur? Daha önceki yazımızda sizlere anlatmıştık. Şimdi Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 3 takım için toplu olasılıkları anlatacağız. Peki, Hangi takım nasıl şampiyon olur? BJK - GS - FB hangi takım hangi olasılıklarda şampiyon olur? Tüm ihtimaller haberimizde...

Galatasaray hangi durumlarda şampiyon olur? Fenerbahçe hangi koşullarda şampiyon olur? Beşiktaş'ın şampiyon olması için kaç kaç kazanması gerekir? 3 takım için tüm ihtimalleri sizler için derledik. Haberler.com özel haberimizi aşağıdan okuyabilir ve beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Ayrıca yorum atmayı unutmayınız. Şimdi hangi takım nasıl şampiyon olur tüm olasılıkları paylaşalım...

SÜPER LİG SON MAÇLARI NE ZAMAN?

Süper Lig'de son maçlar bugün 15 Mayıs Cumartesi saat 20:30 'da başlayacaktır. 3 büyüklerin karşılaşmaları şu şekilde:

20:30 - Göztepe - Beşiktaş

20:30 - Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor

20:30 - Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe

BEŞİKTAŞ'IN GENEL GOL AVERAJI KAÇTIR?

Şuanda Beşiktaş'ın genel averajı toplamda +44 goldür. Yani Beşiktaş 87 gol atmış ve 43 gol yemiştir. Averajı ise +44 'dür.

GALASATARSAY'IN GENEL GOL AVERAJI KAÇTIR?

Şuanda Galatasaray'ın genel averajı toplamda +42 goldür. Yani Beşiktaş 77 gol atmış ve 35 gol yemiştir. Averajı ise +42 'dir.

Bu sonuçlara göre şuanda Beşiktaş, Galatasaray'dan +2 daha fazla averaja sahiptir. Haliyle Beşiktaş daha avantajlıdır. Eğer lig bu şekilde bitseydi Beşiktaş şampiyon olacaktı diyebiliriz.

Beşiktaş averaj : +44 gol (81 puan)

+44 gol (81 puan) Galatasaray averaj : +42 gol (81 puan)

+42 gol (81 puan) Fenerbahçe averaj : +30 gol (79 puan)

Şimdi tüm şampiyon olasılıklarına geçelim.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYON OLMA DURUMU (OLASILIĞI) NEDİR?

Beşiktaş şuanda 81 puana ve +44 averaja sahip durumda. Son hafta Göztepe ile karşılaşacak. Deplasmanda Göztepe zorlu bir rakip gibi duruyor. Fakat Beşiktaş'ın şampiyon olmak için her türlü kazanması gerekiyor. Eğer Beşiktaş, Göztepe'yi farklı bir şekilde yenerse büyük ihtimalle şampiyon olacak. Çünkü genel averajda Galatasaray'dan 2 gol daha fazla konumda bulunuyor. Eğer GS farklı bir galibiyet almazsa ve BJK 3-0 4-0 gibi galibiyetler alırsa büyük ihtimalle BJK şampiyon olacak. Şimdi tüm olasılıkları yazalım.

- Beşiktaş son maçını kazanırsa ve GS son maçta yenilirse BJK şampiyon olur.

- Beşiktaş son maçını kazanırsa ve GS son maçta berabere kalırsa BJK şampiyon olur.

- Beşiktaş son maçında berabere kalırsa ve Galatasaray da son maçta berabere kalırsa BJK şampiyon olur.

- Beşiktaş yenilirse ve GS yenilirse bu durumda Fenerbahçe'de devreye girecek. Eğer Fenerbahçe yenerse FB şampiyon olur. Fakat Fenerbahçe son hafta beraberlik ya da mağlubiyet alırsa yine BJK şampiyon olur.

- Beşiktaş 1-0 kazansa ve Galatasaray 3-0 kazansa bile Beşiktaş şampiyon olacak. Çünkü BJK'nin toplam attığı gol sayısı daha fazladır.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYON OLMA DURUMU (OLASILIĞI) NEDİR?

Galatasaray şuanda 81 puanda ve +42 gol averajına sahip durumdadır. Son hafta evinde Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray şampiyon olmak için farklı bir galibiyet alması gerekiyor. Çünkü Beşiktaş, Galatasaray'dan +2 gol daha averajlı konumda yer alıyor. Bu bakımdan Galatasaray'ın şampiyon olması için farklı bir galibiyet alması gerekiyor. Rakibini en az 6-0 7-0 vb. skorlarla yenmesi gerekiyor. Şimdi GS'nin tüm şampiyon olasılıklarını yazalım.

- Galatasaray son maçını Beşiktaş'tan +2 gol daha fazla (yani en az 3 farklı golle kazanması gerekiyor) gol atıp kazanırsa şampiyon olur.

- Galatasaray son maçını kazanıp BJK yenilirse veya berabere kalırsa GS şampiyon olur.

- Galatasaray son maçta yenilirse ve BJK'de yenilirse bu durumda Fenerbahçe son maçını kazanırsa FB şampiyon olur. Eğer Fenerbahçe de yenilirse o zaman averaj farkına bakılır. Eğer Beşiktaş, Galatasaray'ın yenildiği farktan daha farklı yenilirse o zaman GS şampiyon olur.

- Eğer Beşiktaş 1-0 kazanırsa ve Galatasaray 4-0 kazanırsa yine GS şampiyon olur. Eğer averajlar eşit olursa bu sefer BJK şampiyon olur çünkü toplam gol sayısında BJK daha yüksektir.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLMA OLASILIĞI NEDİR?

Fenerbahçe'nin şampiyon olması için tek koşul vardır. O da Beşiktaş ve Galatasaray'ın yenilip Fenerbahçe'nin maçını kazanmasıdır. Çünkü bu durumda BJK ve GS 81 puanda kalacak, FB ise 82 puanla şampiyon olacaktır.

Ek olarak BJK ve GS berabere kalsa ve FB kazansa bile FB yine şampiyon olamıyor. Çünkü bu sefer 3 takım da 82'şer puanda olmuş oluyor. Bu durumda üçlü averaja bakılır ve bunda BJK şampiyon olmuş olur. Yani Fenerbahçe'nin tek şampiyonluk ihtimali rakiplerin kaybetmesi ve kendisinin kazanmasıdır. Bunun dışında FB maalesef şampiyon olamıyor.

SÜPER LİG'DE HANGİ AVERAJA BAKILIR?

TFF yer alan futbol müsabakası talimatına göre Süper Lig'de eşit puana sahip 2 takım arasında ilk önce ikili averaja bakılır. Eğer iki takımın birbirlerine attığı gol sayıları eşitse o zaman genel averaja bakılır. Yani deplasman golünün bir önemi yoktur. Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi bir sistem yoktur diyebiliriz.

İKİLİ AVERAJ NEDİR, NASIL UYGULANIR?

Takımların belirlenmiş bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puan durumlarına göre derecelendirilmelerine "Puan Usulü Sistemi" ismi verilir. Buna göre, yapılan müsabakalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir) puan verilir ve kaybeden takıma ise puan verilmez.

"Müsabaka Statüleri"nde ve her sezon öncesinde yayımlanan "Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar"da aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki sistem uygulanır: Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.

a) Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;

I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,

II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır.

IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;

I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)

II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde TFF tarafından belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak müsabaka(lar) neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

(3) TFF gerekli gördüğü hallerde, gol averajını uygulamamaya veya başka bir şekilde uygulamaya karar verebilir.