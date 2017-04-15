"Tecrübeli oyuncular Charlotte ve George Hay, Buffalo'da bir tiyatroda iki oyundan oluşan bir repertuar sahnelemektedir. Maddi durumları pek de parlak değildir. En çok bekledikleri rolleri başka oyunculara kaptırmışlardır. Kızları Rosalind farklı bir hayatı seçmiştir. Paul'u tiyatro müdürü olarak tekrar kumpanyaya dahil etmişlerdir. Anneleri Ethel, yardımcı oyuncu Eileen ve kumpanyanın diğer oyuncularıyla birlikte bir çıkış yolu aramaktadırlar. Bir haber, bir telefon ve sürpriz misafirler Howard ve Richard'la birlikte hayatları daha da karmaşık bir hale gelmiştir. Beklenmedik bir ziyaret haberi gelir ve hangi oyunu oynamaları gerektiği konusunda işler tam bir arapsaçına döner. ve olaylar gitgide içinden çıkılmaz bir hal alır."





Yaş Sınırı: 8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Oyuncular: Adnan BAŞAR, İlknur AÇIKELLİ, Selim YENER, Nil ERTUĞ, Göktuğ GÜNAL, Meltem BAYCAN, Hasan BALKAN, Yasemin ERENSOY





Yazan: Ken LUDWIG





Yöneten: Cem YANILMAZ





Işık: Emrah KESKİN





Web Sitesi: http://www.4i-tayfasi.com



8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Akatlar Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Akatlar Mah. Zeytinoğlu Cad. No: 8



Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Hangi Oyun?



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır