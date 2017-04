Hanefi Avcı: Kim Ne Suç İşlemişse, O Suçunun Karşılığını Görmeli

ESKİ Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, FETÖ/PDY ile mücadelenin hukuk temelinde olması gerektiğini belirterek, "Burada önemli olan şu; kim ne suç işlemişse o, suçunun karşılığını görmeli" dedi.



Türk Ocağı'nın düzenlediği konferans için Eskişehir'e gelen Hanefi Avcı, konferans öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avcı, FETÖ ile mücadeleye dikkat çekerek, "Şöyle veya böyle bir şekilde irtibatlı olmuş, okullarına gitmiş, dershanelerine gitmiş, bankalarına para yatırmışlarla ilgili çok ağır yaptırımlar uygulanmasını ciddi hukuk ihlalleri yaratacağı, ciddi mağduriyetler yaratacağını, hatta bu çok yüz binlere bu sayılara bulduğu zaman da uzun vadede tersine bu örgüte hizmet edeceği kanaatindeyim. Çünkü bu tip yapılar, böyle belli yöneticiler tarafından yönlendirilir. Onlara ulaşamadığınız müddetçe diğer etrafındaki sıradan insanlara yapacağınız işlemlerle bu önlenemez, tersine hem mağduriyet artar, hem de o insanlar bir müddet sonra karşınıza örgüt militanına dönüşebilir. Bu konulara daha dikkat edilmesi gerektiği kanaatindeyim" dedi.



2013'e kadar devletin bütün hukuk düzeninin bozulduğunu, FETÖ'nün kurumları ele geçirdiğini belirten Hanefi Avcı, "Örgüt yargıyı ele geçirdi, polisi ele geçirdi, tüm devlet kurumlarında ciddi mağduriyetlere sebep oldu. Kişisel mağduriyetleri bırakalım devletin kendisi ciddi mağduriyet oldu. Bütün devlet kurumlarının hepsi ciddi zarar, darbe gördü. Bugün emniyet teşkilatı, asker, MİT, Milli Eğitim bütün devletin kurumları hepsi bu cemaatin operasyonlarına mağdur oldu, bütün halk üzerinde, basın üzerinde ciddi bir korku yaratıldı. Yani devletin bir bütün halinde işleyişini sistematiği bozuldu bu örgüt tarafından. 15 Temmuz sonrası ise çok daha ağır bir tramvayla ülke karşı karşıya kaldı" diye konuştu.



'MÜCADELE HUKUK TEMELİNDE OLMALI'



15 Temmuz ağır travmasına karşı verilen tepkilerin de ölçüsünün belli olmadığını ifade eden Hanefi Avcı konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Eğer bu ölçüler geleneksel devlet gelenekleriyle, devlet kurallarıyla, hukukla yapmazsanız bu tedbirler, alınan tedbir diye gözüken şeyler tersine zarar vermeye başlayabilir. Şu anda da bunlarda bu ölçünün belli oranda kaçtığını, hukukun yerine daha farklı şeylerin hakim olmaya başladığı, bunun da aynı şekilde topluma zarar verdiğini görüyoruz. Biz diyoruz ki; bu mücadele hukuk temelinde olmalı. Ama gerçek evrensel hukuk değerlerinde olmalı. Yoksa hukuk gibi gözüken, ama bütün topluma korku yayan bir anlayışla olamaz. Burada önemli olan şu; kim ne suç işlemişse, o suçunun karşılığını görmeli. Bu örgütün bazı mensupları bu ülkeye en büyük şeyi yaptı, darbeye kalkıştı, elbette onlar karşılığını görmeli. Ama bundan haberi olmayan, bu örgüte şu veya bu şekilde irtibatlı olmuş, onlarla teması olmuş, hatta gizli faaliyete girmemiş insanlara ona göre işlem yapılması lazım. Darbeye destek olana, ona göre işlem yapılması lazım. Ama hiç ayrım gözetmeksizin hepsi tek tip bakılarak, hepsi sanki darbeye katılmış gibi kabul edersek, o zaman ciddi hatta yapmış oluruz. Hukuk olmadığı yerde zulüm olur. Ona dikkat etmek lazım. "



'HER OLAYI KULLANMAK İSTEDİLER'



Hrant Dink olayı ile ilgili soruyu da yanıtlayan Avcı, bu olayla ilgili soruşturmanın ve yargılanmanın devam ettiğini belirterek şunları söyledi:



"Oldukça da büyük bir devasa hacme büründü dava. Belli bir noktada başladı, geldiğimiz noktada da her gün de büyüyor bir yumak halinde. Ama benim genel kanaatim, bu örgüt her olayı kullanmak istedi. Dink olayını da böyle kullanmaya kalktı. Olayı soruşturmaya kalkan, özellikle idari görevler noktasında müfettişleri de etkileyerek kendilerinin mensuplarının olduğu kişileri hiç suçlu yapmamak, hiç hatalar görmeden ve o tarihte önlerinde engel gördükleri İstanbul Emniyeti'ni ele geçirmek adına bu olayı suistimal ettiler. Bugün o yaptıkları hatalar kendi ayaklarına takıldı ve kendiler sorgulanıyorlar, bu yaptıkları soruşturmaların hepsini yanlı yapıldığından dolayı kendileri yargılanıyorlar. Rahmetli Özal'ın ölümünü farklı yerlere bulaştırdılar. Yani onlar kendi hedeflerine birtakım kişileri koymuşlardı, onlara birtakım işlemler yapmak adına her olayı bahane kullanıyorlardı. Bu olayı da bahane olarak kullanarak, belirli bir kesime operasyon düşünüyorlardı. O gün yaptıkları hatalar, kumpaslar, sahte deliler şimdi onların karşısına çok daha büyük bir olay olarak çıkıyor."



Avcı, FETÖ'nün tüm devletin tüm birimlerinde olduğunu belirterek, "Polis içerisindeki, asker içerisindeki, milli istihbarat içerisindeki cemaat, ayrı bir gizlilik içinde çalışıyor. Oraya adamlarını sokarken bile özel bir gizlilikle kendilerini kamufle etmeyi, farklı gözükmeyi, farklı bir yaşam, farklı bir felsefe, farklı bir düşünce insanlarıymış gibi gösteriyorlar" dedi. - Eskişehir