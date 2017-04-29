Hanefi Avcı Açıklamalarda Bulundu

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, "Örgüt, devletin içinde yargıyı, polisi ele geçirerek bütün kurumlarda ciddi mağduriyetlere sebep oldu, devletin tüm işleyişini, sistematiğini bozdu" dedi.



Türk Ocağı tarafından düzenlen "Türkiye'nin Başına Örülmek İstenen Çorap" konulu konferansa katılmak için Eskişehir'e gelen eski Emniyet Müdürü Hanefi avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Hanefi Avcı, Polislere yapılan gözaltı ve görevde alma meselesini medyadan öğrendiğini, genel anlatımlara bakıldığında bir kişinin anlattığı veya teknik verilerle geçilmiş, ona dayanılarak yapılan bir operasyon olarak gördüğünü söyledi. Örgütün gerçek yöneticilerine ulaşılması gerektiğini, bir şekilde bağlantısı olmuş kişilere de aynı muameleyi göstermek ciddi hukuk ihlallerine, mağduriyetlere neden olacağını bununda örgüte hizmet edeceğini belirten Avcı, "Böyle bir örgütsel soruşturmanın binlere, on binlere, yüz binlere vurmasının makul olmadığını, gerçekten örgütün yöneticilerinin adli bakımdan soruşturulmasını, tabii devlet idari soruşturma yapabilir kendi memurlarına ama adli, gözaltı, tutuklama konusunda daha az sayıda ama örgütün gerçek yöneticilerine yönelik soruşturmaların yürütülmesi gerektiğini, yoksa şöyle ve böyle bir şekilde irtibatı olmuş, okullarına gitmiş, bankasına para yatırmış kişilere çok ağır yaptırımlar yapılmasının ciddi hukuk ihlalleri, mağduriyetler oluşturacağını, hatta bu sayının yüz binlere vurduğunda bunun tam tersine örgüte hizmet edeceği kanaatindeyim. Çünkü bu tip yapılar belli yöneticiler tarafında yönetilir, onlara ulaşamadığınız müddetçe, diğer etrafındaki sıradan insanlara, iyi niyetle yaklaşmış insanlara bu yapacağınız işlemlerle bu önlenemez tam tersine hem mağduriyet artar hem de o insanlar bir müddet sonra karşınıza gerçekten bir örgüt militanına dönüşebilir. Bu konulara daha dikkat edilmesi gerektiği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.



"Örgüt devletin bir bütün halinde işleyişini bozdu"



Fetö'nün kurumlar içinde yapılanmasının devletin işleyişini bozduğunu anlatan Avcı, "Yaşadığımız süreç birçok şeyi gösteriyor ama çok hızlı yaşadığımız için bu yaşadıklarımız iyi hazmederek, anlamlandırarak, düşünerek tam kavrayamadık yoksa 2013'e kadar devletin bütün hukuk düzeni bozuldu. Devletin ordusunun düzeni bozuldu. Tüm topluma korku hakim oldu. Bütün kurumların içi boşaltıldı. Cemaat, yargıyı, polisi ele geçirerek bütün devlet kurumlarında ciddi mağduriyetlere sebep oldu. Kişisel mağduriyetleri bırakalım, devletin kendisinde mağduriyetler oldu. Devletin kurumlarının hepsi ciddi darbe gördü. Emniyet teşkilatı, asker, MİT, Milli Eğitim bütün devlet kurumları bu cemaatin operasyonlarıyla mağdur oldu. Tüm halk üzerinde, tüm basın üzerinde çok ciddi korku yaratıldı. Bu örgüt tarafından devletin bir bütün halinde işleyişi, sistematiği bozuldu. Bu örgüt bunu bozdu, bu defa bu örgüte yapılan operasyonlarda belli oranda sıkıntı yarattı. 15 Temmuz sonrası ise, çok ağır bir travma ile ülke karşı karşıya kaldı. Bu ağır travmaya karşı verile tepkilerin ölçüsü de önemli, bu ölçüler geleneksel devlet kurallarıyla, hukukla yapmazsanız, bu alınan tedbirler tersine zarar vermeye başlayabilir. Şuanda da bu ölçünün de belli ölçüde kaçtığını, hukukun yerine daha farklı şeylerin hakim olmaya başladığını, bununda aynı şekilde topluma zarar verdiğini görüyoruz. Biz diyoruz ki bu mücadele hukuk temelinde olmalı. Gerçek evrensel hukuk değerlerinde olmalı, yoksa hukuk gibi gözüken ama bütün topluma korku yayan bir anlayışla olamaz. Bunu tehlikeli boyutu budur. Darbede kim ne suç işlemişse onun karşılığını görmeli. Bu örgüt ülkeye yapılabilecek en büyük darbeyi yaptı elbette bunun karşılığını görmeli ama bu örgütle şu ve bu şekilde irtibatı olmuş, onlarla teması olmuş, gizli faaliyete girmemiş insanlara ona göre işlem yapılması lazım. darbeye destek olmuşlara ona göre işlem yapılması lazım. Ama hiç ayrım gözetmeksizin, hepsi tek tip bakılarak, hepsi darbeye katılmış gibi kabul edersek o zaman ciddi şekilde hata yapmış oluruz. Hukukun olmadığı yerde zulüm olur. Ona dikkat etmek lazım. Hukuk olursa her şey yerini bulur" dedi.



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