Hande Yener Kral ve Kraliçe Eşliğinde Sahne Aldı

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden olan Uludağ'da düzenlenen Selfy Whitefest 2017 sponsorlarından The Land of Legends Theme Park karakterleriyle festivale renk kattı. Festival kapsamında sahneye çıkan ünlü sanatçı Hande Yener'e The Land of Legends Theme Park'ın efsanevi karakterleri Kral ve Kraliçe de eşlik etti.

Ünlü şarkıcı Hande Yener sahneye kırmızı ve iddialı bir kıyafet ile çıkarken sahnede iki saati aşkın süre kaldı. İzleyiciler Hande Yener ile birlikte The Land of Legends Theme Park karakterlerine de yoğun ilgi gösterdiler.

The Land of Legends Theme Park, benzersiz bir konukseverlik anlayışına sahip Rixos Hotels ve gösteri dünyasının yaratıcı ismi Dragone Productions ortaklığı ile kuruldu. The Land of Legends Theme Park; lüks hayat tarzını ve muhteşem bir mimariyi, eğlence dünyasının dahilerinden kabul edilen Franco Dragone'nin yaratıcı karakterleriyle harmanlayan yeni nesil bir eğlence destinasyonu olarak kurgulandı.

Yeni sezona kapılarını açmaya hazırlanan The Land of Legends Theme Park; Antalya'da bulunan Rixos otellerinde konaklayan misafirlerine konaklamaları süresince ücretsiz ulaşım ve deneyim fırsatları sunuyor.