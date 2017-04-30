Hande Yener Konserinde İzdiham

Hande Yener konserinde izdiham



MUĞLA - Ünlü sanatçı Hande Yener Bodrum'da yaza merhaba konseri verdi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı konserde izdiham yaşandı.

Bodrum Belediyesi tarafından Bodrum Belediye meydanında yaza merhaba partisi düzenledi. Meydana doluşan binlerce vatandaş Hande Yener'in sahneye çıkmasını bekledi. Saatler önceden dolan meydanda Bodrum Sporun'un 2'inci lige çıkması da kutlandı. Saatler önceden beklemeye başlayan vatandaşalar zaman zaman Hande Yener tezahürat attı. Hande Yeneri'in sahneye çıkmasıyla birlikte vatandaşlar yerinde duramadı. Eski ve yeni albümünden şarkılar seslendiren Yener Meydanı dolduranları doyasıya eğlendirdi. Ünlü sanatçıya Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından 48 numaralı Bodrum spor forması hediye edildi. Dans şovlarıyla da büyük beğeni toplayan Yener, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Bodrum'u çok sevdiğini söyleyen ünlü sanatçı hayranlarına "2 tane Bodrum şarkısı var bir MFÖ'nün yaptığı "Bodrum Bodrum", bir de benim yaptığım Bodrum şarkısı var" dedi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise Hande Yener'in her zaman Bodrum'a destek olduğunu ifade ederek çiçek verdi. Yener ise Kocadon ile fotoğraf çektirdikten sonra konserine kaldığı yerden devam etti. Hayranlarıyla beraber şarkılarını seslendiren Yener yaz boyunca Bodrum'da olacağı müjdesini de sevenleri ile paylaştı.