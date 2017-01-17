Hande Yener: Ikinci Baharımı Yaşıyorum

Hande Yener: İkinci baharımı yaşıyorum



KIŞ turizminin merkezi Uludağ'da düzenlenen 'Selfy Whitefest 2017' festivalinin ikinci gününde Hande Yener hayranlarıyla buluştu. Ünlü sanatçı, "Yaşımın 44 olmasına rağmen Türkiye'nin en genç sanatçısı benim" dedi.



Türkiye'nin en büyük kış ve gençlik festivali olan Selfy Whitefest 2017 gençlik festivalinin ikinci gününde ünlü sanatçı Hande Yener Uludağ'da sahne aldı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Hande Yener, "Her ne kadar gazetelerde Hande'nin yanına 44, Cem'in yanına da 32 yazılsa da her okuduğumda eğleniyorum ben şu anda ikinci hayatımı yaşıyorum. Gençlik takıntısı herkeste var anladığım kadarıyla. Özel hayatımla ilgili mutluluğumun sonsuza kadar sürmesini istiyorum. Ancak yaşıma rağmen Türkiye'nin en genç sanatçısı benim" dedi.



Elif Güvendik ve Helin Avşar'ın Hande Yener'in kendisinden 12 yaş küçük nişanlısı Ümit Cem Şenol için alaylı eleştiriler yapmasının hatırlatılması üzerine Hande Yener, "Televizyonlardaki sabah programlarında eleştiriye açığım. Dalga geçilme, aşağılamayı kabul etmiyorum. Bunlara en güzel cevabı sosyal medya üzerinden veriyorum. Çünkü bu kadar basit konularda 3 bin 5 bin liralık davalar açarak mahkemeleri meşgul etmek istemiyorum. Onlara onların silahıyla cevap vermek en doğrusu? Beni aslında bu konular kızdırmıyor. Güldürüyor. Ben mesleki hayallerimle yoluma devam ediyorum" ifadelerini kullandı.



Gazetecilerin "Ne zaman evleneceksiniz?" sorusunu ise Hande Yener, "Bizim nişanımız gibi olur nikahımız herhalde. Ani bir şekilde nişanlı olmak çok zevkli? Şu an tam kendimi genç kız gibi hissediyorken ev kadını moduna sokmayın beni" diye cevaplandırdı.



Hande Yener, yaklaşık iki saat sahnede kalırken, söylediği şarkılarla hayranlarına coşku dolu dakikalar yaşattı.