Hande Yener ve muhteşem şarkıları 28 Nisan Cuma akşamı Konya Club İnferno'da gelenlere unutulmayacak bir konser yaşatacak. Hande Yener, kabinde oğlu Dj Çağın Kulaçoğlu ile sizi çoşturacak.



Hande Yener ve Çağın Kulaçoğlu ile birlikte sahneye çıkacağı konserde harika şarkılarının yanı sıra ışık ve dans gösterisi ile de gerçek bir eğlence vaat ediyor.



18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.



Detaylar :



İl : Konya



İlce : Selçuklu



Mekan : Club Inferno



Mekan Adresi : Ardıçlı Mah Yeni İstanbul Cad. No: 231 (Rixos Hotel)



Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 00: 00: 00



Kategori : Hande Yener feat Çağın Kulaçoğlu



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır