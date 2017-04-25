Hande Fırat Şıklığıyla Göz Kamaştırdı
Ünlü gazeteci Hande Fırat, katıldığı ödül töreninde giydiği beyaz kıyafeti ve şık topuzuyla göz kamaştırdı.
Radyo Televizyon Gaztecileri Derneği'nin ödül törenine katılan ünlü gazeteci Hande Fırat, tören öncesi imtinalı bir hazırlık yaptı.
"ÖDÜL TÖRENİNE HAZIRIZ"
Saçlarını topuz yaptıran Fırat, giydiği şık beyaz bir elbiseyle tören öncesi fotoğrafını çektirdi. Fırat, çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından "RTGD ödül törenine hazırız..." notuyla paylaştı.
Tören sırasında sahnede arkadaşlarıyla poz veren ünlü gazeteci, bu fotoğrafını da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
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