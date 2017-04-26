Hande Fırat'ın Yüzüğündeki Pırlanta Aldığı Ödülü Gölgede Bıraktı

Radyo Televiyon Gazetecileri Derneği tarafından başarılı gazeteci Hande Fırat'a "Demokrasi" ödülü verildi.

YÜZÜĞÜN İHTİŞAMI ÖDÜLÜ GÖLGEDE BIRAKTI

Ödül töreninde şıklığıyla göz kamaştıran Hande Fırat'ın pırlanta yüzüğü ise dikkatlerden kaçmadı. Oldukça büyük bir taşa sahip olan yüzüğün ihtişamı, ödülü gölgede bıraktı.

ÖDÜLÜ KIZINDAN ALDI

Öte yandan Hande Fırat'a ödülünü kızı verdi. Fırat, ödülü kızına verdirdiği için organizasyonda görevli olan arkadaşı Deniz Güçer'e teşekkür etti.



