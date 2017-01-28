Hande Erçel'in 1 Milyon Dansı

Güneşin Kızları dizisi ile sevgimizi ve beğenimizi kazanan Hande Erçel, takipçi sayısının '1 Milyon'a ulaşmasının ardından mutluluğunu gösteren paylaşımlarda bulundu. Son dönemin güzel ve başarılı oyuncularından Hande Erçel, sosyal medya hesabındaki takipçi sayısının '1 Milyon'a ulaşmasının ardından ardı arkasına teşekkür paylaşımlarında bulundu. Birbirinden farklı videolarla takipçilerine teşekkür eden Erçel, son paylaşımında Bumerang adlı uygulamayı kullanarak çekilmiş bir videosunu paylaşmış. Derin yırtmaçlı eteğiyle keyifli bir şekilde dans eden Hande Erçel, bu paylaşımına 'Sevinişler durmasın' notunu düştü.