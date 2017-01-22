Hande Ataizi, Eski Sevgilisi Fikret Kuşkan'ın Dizisinde Oynamayı Reddetti

Son olarak 'Hayat Mucizelere Gebe' dizisinde karşımıza çıkan ve her fırsatta oyunculuğa dönmek istediğini belirten Hande Ataizi, ayağına gelen teklifi hiç düşünmeden reddetti. Hande Ataizi'nin bu kararında Fikret Kuşkan etkisi olduğu konuşulurken, bir diğer başrol oyuncusu Meltem Cumbul'u kaybeden 'Kırlangıç Fırtınası' dizisi bir darbe daha almış oldu.

'FIRTINA' AŞKI REDDETTİ

90'lı yıllarda 4 yıl boyunca büyük aşk yaşayan Hande Ataizi ve Fikret Kuşkan arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Fikret Kuşkan, "Benim için sorun değil" ifadelerini kullansa da, Hande Ataizi ikna edilemedi.

DİZİ BAŞLAMADAN BAŞROL OYUNCUSU DEĞİŞTİ

Kırlangıç Fırtınası dizisinin eski başrol oyuncusu Meltem Cumbul, dizide 1 yaş altı çocuk oyuncu kullanıldığını duyunca diziyi terk etmişti. Fikret Kuşkan'ın başrolünde olduğu ve ocak ayında ekranlarda olması beklenen 'Kırlangıç Fırtınası' dizisi bir türlü ekranlara gelemedi. Hande Ataizi'nin red cevabından sonra dizinin akıbeti ne olacak merak konusu oldu.