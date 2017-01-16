Hamzaoğlu'na Sürpriz Doğum Günü

BURSASPOR Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun 47'nci doğum günü antrenman öncesi kulübün Özlüce tesislerinde pasta kesilerek kutlandı. Hamzaoğlu, kestiği pastasının ilk dilimini Kaptan Pablo Martin Battalla'ya yedirdi.



Kutlamaya Kulüp Başkanı Ali Ay ve Dış İlişkiler ve Pazarlamadan Sorumlu Asbaşkan Fatih Korkmaz ve oyuncular katıldı. Sürpriz doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Hamza Hamzaoğlu bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür etti. Hamzaoğlu'na pastasının ilk dilimini takım kaptanı Pablo Martin Batalla kendi elleriyle yedirdi.



- Bursa