Hamzaoğlu'na Doğum Günü Sürprizi

Bursaspor'da, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun doğum günü kutlandı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde Hamzaoğlu için düzenlenen sürpriz doğum günü organizasyonuna Kulüp Başkanı Ali Ay ve pazarlamadan sorumlu Asbaşkan Fatih Korkmaz da katıldı.



Kendisini için getirilen doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Hamzaoğlu, bu organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.



Hamzaoğlu'na pastasının ilk dilimini takım kaptanı Pablo Martin Batalla takdim etti.