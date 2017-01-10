Hamzaçebi, Parlamento Muhabirleri Derneği'ni Ziyaret Etti

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TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin gelişi

Hamzaçebi'nin gazetecilere çiçek vermesi

TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin konuşması TBMM - TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti.