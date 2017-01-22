Hamza Taş Bulvarı'na 35 Bin Ton Asfalt

Kepez Belediyesi, şehre 4'üncü giriş olarak kazandırdığı Hamza Taş Bulvarı'nı 35 bin ton sıcak asfaltla kaplayacak.



İlçenin yeni mahalleleri olan kuzeydeki eski köyler için de önemli bir yatırım olan Kirişçiler Yolu'nun genişletilmesi çalışmasında sona gelindi. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl Varsak Süleyman Demirel Bulvarı'nın bitiş noktasından sonra açtığı Hamza Taş Bulvarı'nın devamı olan Kirişçiler Yolu'nun 8 metrelik genişliğini 30 metreye çıkarmıştı. Antalya-Burdur Çevre Yolu ile yapımı devam eden kuzey çevre yoluna ulaşımı sağlayacak olan yoldaki genişletme, alt yapı ve asfalta hazırlık çalışmaları tamamlandı.



5 milyon TL maliyetli yol



Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Antalya kent merkezinin 4. şehir giriş güzergahı olan Hamza Taş Bulvarı'nın bir bölümü ile Kirişçiler Yolu'nda önümüzdeki günlerde sıcak asfalt serimi çalışmasına başlayacak. 4.5 kilometre uzunluğundaki yol, 2 geliş ve 2 gidiş olmak üzere 4 şeritli olacak. Kirişçiler Yolu'nda asfaltın akmasını engelleyen 35 bin ton filler ile 35 bin ton sıcak asfalt kullanılacak. Yapım maliyeti yaklaşık 5 milyon TL olan Kirişçiler Yolu'nun, nisan ayı içerisinde hizmeti açılması planlanıyor. - ANTALYA