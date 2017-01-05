Hamza Hamzaoğlu'ndan İnanılmaz Gol!

Bursaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu antrenmanda muhteşem bir gol attı.

Hamza Hamzaoğlu'ndan İnanılmaz Gol!

Bursaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu antrenmanda muhteşem bir gol attı. İşte o gol...


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