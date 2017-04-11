Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye Musevilerinin Hamursuz Bayramı'nı kutladı.



Avcı, Hamursuz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Musevi vatandaşların Hamursuz Bayramı'nı en samimi dileklerle kutladığını belirten Avcı, mesajında şunları kaydetti:



"Bayramlar her daim birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı, hesapsız, en içten hislerin paylaşıldığı ortamlar olmuştur. Bu duygular bu topraklarda yüzyıllar boyunca farklı inanç ve kültürlerin kimliğinde daha da derinleşmiştir. Bu duygularla, Türkiye Musevilerinin Hamursuz Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum."