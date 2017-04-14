Hamur'un Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıl Dönümü

Hamur ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü, törenle kutlandı.



Hamur Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Daha sonra Hamur Konferans Salonu'nda devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sunuldu. Tiyatro ve türküler seslendirildi



Tören, ilçede düzenlenen kompozisyon yarışması ve 14 Nisan "Kurtuluş" koşusunda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.



Törene, Hamur Kaymakamı Ahmet İhsan Çiğil, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, kurum amirleri, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.