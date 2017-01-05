Hamur Kümbet Spor'dan Kaymakam Çiğil'e Ziyaret

Hamur Kümbet Spor Kulübü, Hamur Kaymakamlığına atanan Ahmet İhsan Çiğil'i makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiğil, her zaman kulübün yanında yer alacağını söyledi.



Çiğil, "Yeter ki spor bilincini gençlere aşılayın. Spor ahlakını temel alan bir anlayışla yeni sporcular yetiştirin. İlçede spor çalışmalarına ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalışacağız." dedi.



Ziyarete Hamur Kümbet Spor Kulüp Başkanı Reşat Yiğit, Teknik Direktör Nezir Oruç ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Ziyaret sonrası Çiğil'e, Hamur Kümbet Spor Kulübü'nün atkısı hediye edildi.