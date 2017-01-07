Hamur Kaymakamı Çiğil'den Pansiyon Ziyareti

Hamur Kaymakamı Ahmet İhsan Çiğil, Hamur Yatılı Bölge İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Çiğil, Okul Müdürü Erkan Bozkuş ve öğretmenlerle birlikte okulu gezerek yetkililerden bilgi aldı.



Öğrencilerle sohbet eden Çiğil, daha sonra birlikte yemek yedi.



Çiğil, yaptığı açıklamada eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, "Öğrencilerimizin geleceğe dair hedefleri net olmalı. Gelecekte kendilerini nerede görmek istiyorlarsa ona göre ders çalışarak gayret etmeleri gerekiyor." diye konuştu.