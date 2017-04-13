Hamur'da "Kurtuluş" Koşusu

Ağrı'nın Hamur ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Kurtuluş" koşusu gerçekleştirildi.



Hamur Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen koşuya 200 öğrenci katıldı.



Küçük, yıldız ve genç kategorisinde düzenlenen ve Mehmet Şirin Yiğit Caddesi üzerinde başlayan koşular kaymakamlık önünde son buldu.



Dereceye giren öğrencilere ödülleri, 14 Nisan'da düzenlenecek olan törenle verileceği belirtildi.