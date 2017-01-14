Hamur'da "Koridor Kütüphane" Kuruldu

Hamur Seyithanbey Ortaokulu'nda "Al Götür Oku Geri Getir" projesi kapsamında koridor kütüphane kuruldu.



Seyithanbey Ortaokulu Müdürü Öztürk Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Al Götür Oku Geri Getir" projesi kapsamında öğrencilere kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.



Proje kapsamında Koridor Kütüphane'yi kurduklarını anlatan Taşdemir, "Kitap okumayan insan bir hayatı yaşarken kitap okuyan insan binlerce hayat yaşar. Öğrencilerimiz için gereken en iyi kitapları koyduk. Bunun sayesinde örencilerimiz, beğendikleri kitapları götürüp okuyor ve tekrar geri getiriyor. Bu yüzden bu kütüphaneyi kurmamızda yardımcı olan ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım." diye konuştu.