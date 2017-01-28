Hamur'da Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı

Hamur ilçesi Van yolu ayrımında yoğun kar yağışı, tipi ve çığ düşmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.



Yolda kalan sürücüler ilçe merkezinde ve yol kenarlarında yolun açılmasını bekleyerek araçlarına zincir taktı.



Vatandaşlardan servis şoförü Vedat Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolların kapalı olması nedeniyle uzun süredir beklediğini söyledi.



Altay, Hamur ilçesi ile Tutak arasında düşen çığ ve yolda kalan araçlar nedeniyle ilerleyemediklerini belirterek, "Kar yağışı ve fırtına nedeniyle kayan araçlar ve kapanan yol yüzünden bekliyoruz. İnşallah bir an önce yol açılır biz de gideceğimiz yerlere varırız. Saatlerdir bekliyoruz, iki gündür mağduruz, perişan olduk çok zor anlar yaşıyoruz." dedi.