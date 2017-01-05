Hamur'da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım

Ahmed-i Hani Havalimanı personeli tarafından, ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giysi yardımı yapıldı.



İlçedeki Sarıbuğday İlkokulunda eğitim gören öğrencilere havalimanı personeli tarafından kışlık kaban ve ayakkabı dağıtıldı.



Dağıtımda öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.



Dağıtım törenine Hamur İlçe Özel Müdürü Kerem Polat, Sarıbuğday okul müdürü ve havalimanı personeli katıldı.