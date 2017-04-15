Hamur'da Halı Saha Futbol Turnuvası

AĞRI - Hamur Belediyesi tarafından "14 Nisan Hamur'un Kurtuluşu" etkinlikleri kapsamında futbol turnuvası düzenlendi.



Turnuvanın final maçı Hamur Belediyesi Fen İşleri ile Ağrı ASKF spor arasında oynandı. Ağrı ASKF spor rakibini 8-2 yenerek şampiyon oldu.



Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, yaptığı açıklamada, her yıl "14 Nisan Hamur'un Kurtuluşu" etkinlikleri kapsamında ilçede futbol turnuvası düzenlediklerini söyledi.



Turnuvada şampiyon olan ASKF takımını canı gönülden tebrik ettiğini ifade eden Ergül, şöyle konuştu:



"Güzel bir etkinlik oldu. İlçede dostluğu, kardeşliği ve beraberliği daha üst seviyelere getirmeyi amaçlıyoruz. Turnuvamıza ilçe ve köylerimiz dahil toplam 16 takım başvurdu. Bu 16 takım arasından birinci ASKF spor oldu. Aynı zamanda bu tür etkinlikler yaparak gençlerimizi kahve köşelerinden, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz." diye konuştu.