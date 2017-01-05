Hamur'da Başıboş Köpekler Tehlike Saçıyor

Hamur ilçesinde cadde ve sokaklarda gezen başıboş köpekler vatandaşı tedirgin ediyor.



Başıboş köpeklerin olası saldırısına karşın aileler, küçük çocuklarına okula kadar eşlik etmek zorunda kalıyor.



Vatandaşlar başıboş gezen köpeklerle ilgili belediyenin bir an önce tedbir almasını istedi.



İlçe halkından Maşallah Şahba, yaptığı açıklamada, köpeklerin aç kaldığında yiyecek bulmak için cadde ortasında dolaştıklarını söyledi.



Onlarca başıboş köpeğin kendilerini tedirgin ettiğini belirten Şahba, "Çocuklarımıza saldıracaklar diye çok korkuyoruz. Sabah elimizde sopalarla çocuklarımızı okula götürüyoruz. Okul çıkışın da tekrar gidip alıyoruz. Çünkü köpekler çocuklara saldırmaya başladı. Barınağa alınırlarsa can korkumuz olmadan dolaşırız." dedi.