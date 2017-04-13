Hamur Belediyesinin Yeşil Alan Çalışmaları

Hamur Belediyesi, çevre düzenleme çalışmaları kapsamında fidan ve çiçek dikme çalışmalarına başladı.



Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşillendirme çalışmaları kapsamında, refüj ve parklara çiçek diktiklerini söyledi.



"Parklarımız, refüj ve diğer yeşil alanlarımız, ilçemizin vitrinleri, görünen yüzleridir" diyen Ergül, "Biz de ilçemizin ihtiyacı olan bütün yerlerde bu çalışmaları yapıyoruz. Yeşillendirme çalışmalarımız şehrimizin ihtiyaç duyduğu her yerde devam edecek. Yeşil dokunun kaybolmaması ve büyüklerimizin bıraktığı bu mirası, yarınlara bırakabilmemiz için ağaçlandırma çalışmalarını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.