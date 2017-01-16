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Hamsinin Fiyatı Düşüşe Geçti
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Hamsinin Fiyatı Düşüşe Geçti

Kar yağışının etkisinin azalmasının ardından denize açılabilen balıkçı tekneleri limanlara bol hamsiyle dönmeye başlayınca, hamsinin fiyatı düşüşe geçti.

Hamsinin Fiyatı Düşüşe Geçti

Kar yağışının etkisinin azalmasının ardından denize açılabilen balıkçı tekneleri limanlara bol hamsiyle dönmeye başlayınca, hamsinin fiyatı düşüşe geçti.


Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu dönemde yükselişe geçen hamsi ucuzlamaya başladı. Fiyatların tezgaha yansımasıyla Edirne Balık Pazarı'nda hareketlilik oluştu.

Balıkçı Hamza Köksoy, "Havaların soğuk gitmesinden dolayı balıkçı tekneleri denize açılamadı. Böyle olunca balık az çıktı. Bu durum fiyatlara yansıdı. Hamsinin fiyatı geçtiğimiz günlerde 20 liraya kadar çıkmıştı." dedi.

Kar yağışının durmasıyla birlikte balıkçı teknelerinin denize açıldığını ve bol hamsiyle döndüğünü anlatan Köksoy, "Fiyat da düşmeye başladı. Şu anda hamsiyi kilosunu 15 liraya satıyoruz. 10 liraya kadar düşeceğini tahmin ediyorum." diye konuştu.

Balıkçı Feridun Bisteren de fiyatların daha da düşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

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