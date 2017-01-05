Hamsi Şöleni' Değil 'Hamsi Birliği'

Rize'nin İyidere ilçesinde gerçekleştirilen geleneksel hamsi ziyafetinde 1 saat içerisinde 3 ton hamsi tüketildi.



Fiyatı son dönemde 8-15 TL arasında değişen hamsinin en pahalı sezonu olmasına rağmen alışkanlıklar değişmiyor. Rize'nin İyidere ilçesinde 8 yıldır 'Hamsi Şöleni' adı altında gerçekleştirilen hamsi ziyafetinin 9.'su bu yıl yaşanan terör olayları dolayısı ile "Hamsi Birliği" adı altında gerçekleştirildi. Bir gün boyunca 50 kişi tarafından temizlenen 3 ton hamsi pişirilerek davetlilere ikram edildi. Yaklaşık 3 ton hamsi bir saat içerisinde tüketildi. Vatandaşlar yedikleri hamsinin çok leziz olduğunu belirterek, İyidere Belediyesi'ne teşekkür ettiler.



Etkinlikle ilgili açıklama yapan İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete, artan terör olaylarına karşı Rize'de hamsi birliği oluşturduklarının altını çizerek "Malum terör olaylarından dolayı 8 yıldır gerçekleştirdiğimiz hamsi şöleni bu yıl Hamsi Birliği olarak gerçekleştirdik. Büyük bir katılım oldu. Bu birliktelik ile ülkemizde birliği, beraberliği ve huzur ortamını bozmak isteyenlere bir mesaj vermek istedik. Tüm terör örgütlerine küçücük hamsimiz ile mesaj verdik. Bu birlik ve beraberlik ilçemizde olduğu gibi ülkemizin her yanında da vardır. Hamsi bugün için birlik ve beraberliğimiz adına bir bahane olmuştur" dedi. - RİZE