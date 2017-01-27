Hammm! Isırmalık Renkler

Sanat dolu etkinlikler çocukları bekliyor!



Çocuklar, Fransız sanatçı Félix Ziem'in kullandığı boya paleti resmi Çizim ile Ziem'in Paleti adlı eserinden esinlenerek ve şeffaf renkli kağıtları üst üste, alt alta koyarak renk çemberinin bin bir çeşit rengini bulup kendi ışıltılı paletlerini oluşturuyor. Bu çalışmadan sonra ise organik gıda boyası ile hazırlayacakları bebe bisküvisini, paletteki renklerden yapılmış kremalarla süsleyerek yiyebiliyor. Böylelikle renkleri hem tadarak hem de kağıt üzerinde deneyimliyor.



Yaş Grubu: 4-6



Kontenjan: 10 kişi



Eğitmen: Leyla Sakpınar



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