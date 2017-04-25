Hamlet

Metin Balay'ın yönettiği "Hamlet" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Hamlet

Metin Balay'ın yönettiği "Hamlet" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

"Büyüklerin dünyasında telef olan gençlerin trajedisi. Olmak, ya da katil olmak, ya da olmamak,ya da ne olmak?

Günümüzün en yaygın trendi "izlemenin izlenmesi".  Ama bizzat kendi gözlerinizle! 

İstemedikleri ve beğenmedikleri bir dünyaya mahkum olan genç insanların yürek paralayan öyküleri..."

Yazan: William Shakespeare

Çeviren: Sabahattin Eyüboğlu

Yöneten: Metin Balay

Yönetmen Yardımcıları: Nihan Aypolat - Cenk Hakan Köksal

Oyuncular

Arzu Akın - Gertrude

Arda Öztürk - Leartes

Cenk Hakan Köksal - Hayalet

Efsun Kaygusuz - 1. Oyuncu

Fatih Demir - Bernardo + Gonzago

Gökhan Gürün - Haberci + Osric

Hiba Öztürk - Hizmetçi

Kayhan Berkin - Hamlet

Kerim Urun -  Horatio

Kubilay Çamlıdağ -  Claudius

Nihan Aypolat - Batista

Olcay Yusufoğlu - Ophelia

Şevket Süha Tezel - Polonius

Ufuk Özdemir - Marcellus

Tolga Bayraklı - Fortinbras

Yaşar Michael Kontny - Koruma

VTR Oyuncusu: Tarık Ündüz

Proje Tasarım: Metin Balay

Proje Yapım: VERSUS

Aksesuar Tasarım: Hiba Öztürk

Dövüş Koreografi: Gürhan Elmalıoğlu

Poster Tasarım: Tuğçe Kodalak, Gökhan Kodalak

Işık Kumanda: Arda Öztürk – Nihan Aypolat

Ses ve Görüntü Kumanda: Tolga Bayraklı

Prova Fotoğrafları: Abdulhalim Balos

Oyun Fotoğrafları: Aydan Çınar - Sanem Aslantürktan

VTR Yapım: Production 451

*Biletinizin barkodunu KonserV aplikasyonu ile okutup puan kazanmayı unutmayın.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : garajistanbul

Mekan Adresi : Tomtom Mah. Yeni Çarşı Cad. Kaymakam Reşat Bey Sok. No: 11/A

Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Hamlet

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Mustafa Fehmi Kubilay, Sabahattin Eyüboğlu, William Shakespeare, Şevket Süha Tezel, Garaj İstanbul, Garajistanbul, Hakan Köksal, Fatih Demir, Arda Öztürk, Shakespeare
9