Hamlet
Metin Balay'ın yönettiği "Hamlet" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Metin Balay'ın yönettiği "Hamlet" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
"Büyüklerin dünyasında telef olan gençlerin trajedisi. Olmak, ya da katil olmak, ya da olmamak,ya da ne olmak?
Günümüzün en yaygın trendi "izlemenin izlenmesi". Ama bizzat kendi gözlerinizle!
İstemedikleri ve beğenmedikleri bir dünyaya mahkum olan genç insanların yürek paralayan öyküleri..."
Yazan: William Shakespeare
Çeviren: Sabahattin Eyüboğlu
Yöneten: Metin Balay
Yönetmen Yardımcıları: Nihan Aypolat - Cenk Hakan Köksal
Oyuncular
Arzu Akın - Gertrude
Arda Öztürk - Leartes
Cenk Hakan Köksal - Hayalet
Efsun Kaygusuz - 1. Oyuncu
Fatih Demir - Bernardo + Gonzago
Gökhan Gürün - Haberci + Osric
Hiba Öztürk - Hizmetçi
Kayhan Berkin - Hamlet
Kerim Urun - Horatio
Kubilay Çamlıdağ - Claudius
Nihan Aypolat - Batista
Olcay Yusufoğlu - Ophelia
Şevket Süha Tezel - Polonius
Ufuk Özdemir - Marcellus
Tolga Bayraklı - Fortinbras
Yaşar Michael Kontny - Koruma
VTR Oyuncusu: Tarık Ündüz
Proje Tasarım: Metin Balay
Proje Yapım: VERSUS
Aksesuar Tasarım: Hiba Öztürk
Dövüş Koreografi: Gürhan Elmalıoğlu
Poster Tasarım: Tuğçe Kodalak, Gökhan Kodalak
Işık Kumanda: Arda Öztürk – Nihan Aypolat
Ses ve Görüntü Kumanda: Tolga Bayraklı
Prova Fotoğrafları: Abdulhalim Balos
Oyun Fotoğrafları: Aydan Çınar - Sanem Aslantürktan
VTR Yapım: Production 451
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Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : garajistanbul
Mekan Adresi : Tomtom Mah. Yeni Çarşı Cad. Kaymakam Reşat Bey Sok. No: 11/A
Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Hamlet
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır