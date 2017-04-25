Metin Balay'ın yönettiği "Hamlet" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



"Büyüklerin dünyasında telef olan gençlerin trajedisi. Olmak, ya da katil olmak, ya da olmamak,ya da ne olmak?



Günümüzün en yaygın trendi "izlemenin izlenmesi". Ama bizzat kendi gözlerinizle!



İstemedikleri ve beğenmedikleri bir dünyaya mahkum olan genç insanların yürek paralayan öyküleri..."



Yazan: William Shakespeare



Çeviren: Sabahattin Eyüboğlu



Yöneten: Metin Balay



Yönetmen Yardımcıları: Nihan Aypolat - Cenk Hakan Köksal



Oyuncular



Arzu Akın - Gertrude



Arda Öztürk - Leartes



Cenk Hakan Köksal - Hayalet



Efsun Kaygusuz - 1. Oyuncu



Fatih Demir - Bernardo + Gonzago



Gökhan Gürün - Haberci + Osric



Hiba Öztürk - Hizmetçi



Kayhan Berkin - Hamlet



Kerim Urun - Horatio



Kubilay Çamlıdağ - Claudius



Nihan Aypolat - Batista



Olcay Yusufoğlu - Ophelia



Şevket Süha Tezel - Polonius



Ufuk Özdemir - Marcellus



Tolga Bayraklı - Fortinbras



Yaşar Michael Kontny - Koruma



VTR Oyuncusu: Tarık Ündüz



Proje Tasarım: Metin Balay



Proje Yapım: VERSUS



Aksesuar Tasarım: Hiba Öztürk



Dövüş Koreografi: Gürhan Elmalıoğlu



Poster Tasarım: Tuğçe Kodalak, Gökhan Kodalak



Işık Kumanda: Arda Öztürk – Nihan Aypolat



Ses ve Görüntü Kumanda: Tolga Bayraklı



Prova Fotoğrafları: Abdulhalim Balos



Oyun Fotoğrafları: Aydan Çınar - Sanem Aslantürktan



VTR Yapım: Production 451



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Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : garajistanbul



Mekan Adresi : Tomtom Mah. Yeni Çarşı Cad. Kaymakam Reşat Bey Sok. No: 11/A



Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Hamlet



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır