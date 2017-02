Oyun içinde ustaca oyun yöneten, sergileyen, yaşayan; soytarıyla soytarı, saraylıyla saraylı, en akıllı kadar akıllı, kusursuz bir deli olabilecek kadar oyunculukla yoğrulmuş, öte yandan da bir oyuncunun nasıl olup da kılık, kimlik ve varlık değiştirdiğini kendi kendine soran kişi, Hamlet... Hamlet'in üslubu gibi, kişiliği de sürekli değişim halindedir ve bu kez de sahnedeki tek başınalığıyla olayların hem içinde hem dışında, olayları hem yaşayan, hem anlatan kişi olarak çıkar karşımıza. William Shakespeare'in en çok oynanan oyunlarının başında gelen Hamlet, aynı zamanda en çok konuşulan, en çok yazılan, en çok yorumlanan klasik bir eser ve her çağda irdelenen zorlu bir karakter olma özelliğini de sürdürmektedir.



Süre: 1 saat 30 dakika



Yaş Sınırı: 12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.



Perde: 1 perde



Çeviren: SABAHATTİN EYÜBOĞLU



Rejisör: IŞIL KASAPOĞLU



Yazan: WILLIAM SHAKESPEARE



Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-istanbul-detay-hamlet8.html



12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.