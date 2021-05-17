Hamiyet kimdir, kaç yaşında? Hamiyet nereli? Hamiyet biyografisi!

Star Tv'nin sevilen gündüz kuşağında yer alan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Hamiyet kimdir? 90'lı yıllarda Sibel Can'a olan benzerliğiyle ünlenen Hamiyet kaç yaşında? Hamiyet nereli? Hamiyet mesleği nedir?Hamiyet hayatı ve biyografisi nedir?

Star Tv'nin sevilen gündüz kuşağında yer alan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Hamiyet kimdir? 90'lı yıllarda Sibel Can'a olan benzerliğiyle ünlenen Hamiyet kaç yaşında? Hamiyetnereli? Hamiyet mesleği nedir?Hamiyet hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HAMİYET KİMDİR?

Hamiyet Sezgin 1976 yılında Balıkesir'de doğdu. Ailesi Balıkesir'in Çayırhisar köyünden. Babası emekli işçi, annesi ise emekli ilk okul öğretmeni. Hamiyet Sezgin ilk, orta ve lise eğitimini Balıkesir'de tamamladı. 1993 yılında mezun oldu. 1994 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nı kazandı.

Prestij Müzik ortaklarından ve sanatçı arkadaşı Mahsun Kırmızıgül'le tanışması o yıllara rastlıyor. Yazları Denizli Belediye Konservatuarı'na devam etti. Daha öncede Balıkesir'de bulunduğu yıllarda Balıkesir Halk Eğitim Merkezi Korosu'na devam eden Hamiyet uzun zaman Şef Sıtkı Sahil'den ders almıştı. Hamiyet 1996 yılında konservatuar sınavlarına girdi ve kazandı.