Bombalı saldırı sonucu şehit edilen Malatya Belediyesi eski başkanlarından Hamit Fendoğlu, mezarı başında dualarla anıldı.



Bulgurlu Mahallesinde bulunan aile kabristanlığında düzenlenen anma törenine Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şefik Şengün, Malatya Belediyesi eski başkanlarından Naci Şavata, Hamit Fendoğlu'nun çocukları Adnan Fendoğlu, Mehmet Fendoğlu, Büyükşehir Belediye meclis üyeleri ile bazı daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.



Kuran'ı Kerim tilavetinin okunduğu anma töreninde Hamit Fendoğlu ve aile bireylerinin mezarlarına kırmızı karanfiller bırakıldı.



"Malatya için önemli bir değer"



Hamit Fendoğlu'nun Malatya için çok önemli bir değer olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şefik Şengün, "Fendoğlu insanlık ve demokrasi için çok önemli işler yaptı. Yaptığı işler tarih kitaplarında onurlu bir şekilde yaşıyor" ifadelerini kullandı.



Fendoğlu ailesinden teşekkür



Hamit Fendoğlu'nun unutulmamasının Fendoğlu ailesini de mutlu ettiğini belirten merhum Hamit Fendoğlu'nun oğlu Mehmet Fendoğlu ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır seçildiği günden beri her yıl mezarı başına gelerek dualar etti. 39'ncu ölüm yıl dönümünde de sizler başkanımızı temsilen katıldınız. Sizlere ve Başkanıma çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA