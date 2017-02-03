Hamit Altıntop'tan Riekerink'e Gönderme

FutbolArena Dış Haberler - Galatasaray ile sözleşmesini fesheden ve Bundesliga ekibi Darmstadt ile sürpriz bir şekilde anlaşma sağlayan Hamit Altıntop, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı takımdan ayrılık süreci hakkında da konuşan deneyimli futbolcu teknik direktör Jan Olde Riekerink'e göndermede bulundu.



"HOCANIN KARARI YÜZÜNDEN FORMA GİYEMEDİM"



Kicker'ın sorularını yanıtlayan Hamit Altıntop, "Galatasaray'da sakatlığım nedeniyle istediğim verimi sağlayamadım. Fakat son dönemde düzenli olarak antrenmanlarımı yaptım ve son 2 ayda 4 maça çıktı. Ben kendimi hazır hissetmeme rağmen hocanın kararı farklı olduğu için forma şansı bulamadım. Hoca farklı düşündüğü için ben de ayrılmak istedim" dedi.



Darmstadt'ın ligdeki durumuyla ilgili de konuşan deneyimli futbolcu, "Takım olarak iyi duruma geleceğimize inanıyorum. Stadımız belki daha önce oynadığım kulüplerin sahaları gibi modern değil ama bu benim sorun da değil. Takım olarak iyi olursak, taraflarımız da bizi destekler. Sezon sonuna kadar toplayabileceğimiz 48 puan var." ifadelerini kullandı.



Galatasaray, Hamit Altıntop'a ne kadar ödeyecek?



Hamit'in, Alman kulübü ile anlaşması da Galatasaray'ın 300 bin euro tasarruf etmesini sağladı. Çünkü Galatasaray kulübü, sezonun ikinci yarısı için Hamit bir takım bulamasaydı kendisine 825 bin euro ödeyecekti.



Hamit'in bir küple anlaşması ve elde edeceği 6 aylık gelir ise Galatasaray'ın ödeyeceği paradan düşülecekti. Hamit Altıntop'un 300 bin euroya Alman ekibine imza attığı öğrenilirken Galatasaray'da böylelikle tecrübeli isme 825 değil 525 bin euro daha ödeme yapacak.