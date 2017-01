Hamit Altıntop: "İnişli Çıkışlı 4,5 Sene Geçirdim. Memnun Kalabilir Miyiz? Hayır"

"Sakatlıklar yıprattı, yordu. Sakatlıklardan dolayı takımın içinde kendimi kopuk hissettim. Sonunda kulüpten rica ettim, onlar da anlayışla yaklaştı"



"Eksiklerimiz olduysa da herkes hakkını helal etsin. Alnım açık"



İSTANBUL,



Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop, inişli çıkışlı 4,5 sene geçirdiğini belirterek, "Sakatlıklar yıprattı, yordu. Memnun kalabilir miyiz? Hayır. Sakatlıklardan dolayı takımın içinde kendimi kopuk hissettim. Sonunda kulüpten rica ettim, onlar da anlayışla yaklaştı" dedi.



Sarı-kırmızılı kulübün televizyonu GSTV'ye açıklamalarda bulunan Altıntop, şöyle konuştu:



"İlk geldiğim günü hatırlıyorum. Takıma Avusturya'da katılmıştım. Güzel bir gündü. Genelde gelişler çok güzel, eğlenceli, hareketli olur, ayrılıklar da zor olur. İnişli çıkışlı 4,5 sene geçirdim. Memnun kalabilir miyiz? Hayır. Nedenleri belli. Sakatlıklar yıprattı, yordu. Sakatlıklardan dolayı takımın içinde kendimi kopuk hissettim. Bunu her hafta yaşamak beni ciddi şekilde yordu. Sonunda kulüpten rica ettim, onlar da anlayışla yaklaştılar. Elbette ki bir burukluk var ama hayat devam ediyor. Futbola devam etmek istiyorum ama nerede olur, nasip kısmet. Eski performansımı yakalarım inşallah."



"İNSAN SONRADAN ALGILIYOR"



"Geçen seneki sakatlıktan sonra 'tekrar futbol oynayabilir miyim, oynayamaz mıyım' diye düşünüyordum. Bunu takım idmanı yaparak ve maçlara çıkarak öğrenebilirdik. Son 5 ayda idman kaçırmadım, maçlarda da kadrodaydım, ama oynama şansı bulamadım. Kupa maçlarına çıktım. Bilinçaltında burayla tamamlamış gibiydim. Bunu insan sonradan algılıyor. Böyle futbol oynamaktansa hiç oynamamak gerektiğine inanıyorum. Ayağınız kayıyor, topu durduramıyorsunuz, pas atamıyorsunuz, top yüzünüze çarpıyor, reaksiyon gösteremiyorsunuz. Bazı şeyleri sorgulamam gerektiğine inandım. Yönetim ile oturduk ve bir karar verdik. Her zaman açık sözlü olduğumu biliyorlar. Sağ olsunlar çok netlerdi. Sakatlık sonrası bir şeye niyetlendik ama olmadı. Yine de bu kulübü yaşamak, tatmak, Arena'da maçlara çıkmak güzel anılar olarak kalacak."



"ALNIM AÇIK"



"İlk sezonumda Avrupa'da çeyrek final oynadık, o dönem içinde bulunduğumuz şartlara göre büyük başarıydı. Aslında hedef farklıydı. Uzun vadeli Türkiye Ligi'ni domine etmek ve Avrupa'da başarının devamının gelmesiydi. Sakatlandım, takımla birlikte olamadım. 4. yıldızda heyecanlı maçlara çıktık. Hazırlık döneminde yine çok iyi bir hava yakalamıştım, yine sakatlandım. Nasıl şampiyonluklar oluyorsa böyle şeyler de oluyor. Çok şey yazıldı çizildi ama ben her zaman bu formayı giydiğimde de, diğer takımlarda oynadığımda da sorumluluğumu, haddimi ve ahlaki olarak ne gerektiğini bildim. Eksiklerimiz olduysa da herkes hakkını helal etsin. Alnım açık."



"BU SEZON DAHA ÖNEMLİ"



"Sezon başında kendime inanıyordum. Bir yıl oynamamıştım. Yönetimle açık ve net konuşmuştuk. Kalmak istediğimi ilettim. Kulübe sevgim ve saygım olduğunu, arkadaşlarımı sevdiğimi, takımın yeniden ayağa kalkması için katkım olmasını istedim. Oynarsam ödeme olacaktı. Kazandığım para belli. Yine de 'iki dakika oynadı, bu kadar para kazandı' denildi. Alanya maçında 45 dakika oynama şansım oldu. Takım arkadaşlarımı her zaman alıştırmaya çalıştım. Puanları topladık, bu önemliydi. İnşallah Galatasaray ikinci yarıda daha fazla puan toplar. Bu sezon daha önemli. Arkadaşlarım bunun farkında. Eksikler olabilir ama bu da yönetim bunu tamamlayacaktır.



"DİREKLER BENİ YORDU"



"İlk sezonumda direk simge haline gelmişti. Bazen eğlenceli gibiydi ama bu beni o dönemde yormuştu. Madrid'den gelip burada şampiyonluk yaşamak güzeldi, ama şöyle bir gerçek var; gol attığınızda ayrı bir hava ve noktada olabiliyorsunuz. Hırs yapmıştım. Doğduğum şehirde, futbolu öğrendiğim statta gol atmak geçmişe bakıldığında güzel bir hikayeydi."



"HEDEFİM DÜZENLİ OYNAMAK"



"Bundan sonra önemli olan 3-4 ay düzenli oynamak. Bir yıl sakattım. 5 ay fazla süre almadım. Ritmi yeniden yakalamam lazım. Mücadele ve rekabet ortamında daha farklı özgüven kazanabiliyorsunuz. Hedefim bu. İnşallah hedefime ulaşırsam ciddi şekilde geleceğimle ilgili düşüncelerim olacaktır. Galatasaray Ailesi'ne tekrar teşekkür ediyorum."