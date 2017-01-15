Hamit Altıntop Hakkında Bomba İddia!

TFF 1.Lig ekiplerinden Bandırmaspor önemli bir ismi kadrosuna katmak üzere. Feyyaz Uçar yönetimindeki Bandırmaspor, Galatasaray ile yollarını ayıran 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Hamit Altıntop ile bir görüşme gerçekleştirdi.

YILDIZ FUTBOLCU TFF 1.LİG'E GELİYOR

Yaşadığı ciddi sakatlıklar ile Galatasaray'da son dönemlerde fazla forma şansı bulamayan ve taraftarlar tarafından ağır eleştirilere maruz kalan bonservisi elinde bulunan Hamit Altıntop TFF 1.Lig'e geliyor.

SALI GÜNÜ NETLİK KAZANACAK

Bandırmaspor yönetimi ile yapılan ilk görüşmede Hamit Altıntop görüşmede olumlu yanıt verirken Feyyaz Uçar ile Bandırmaspor'da bulunmaktan dolayı mutlu olacağını belirtti. Salı günü yapılacak son görüşmeden sonra transferin netlik kazanması bekleniyor.FutbolArena