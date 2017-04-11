Hamileliğe gerçekten hazır mısınız?

''Birbirine sevgiyle bağlanmış bir çiftin aşklarının en büyük meyvesidir, çocuk'' gerçeğine dikkat çeken uzmanlar, hamilelik öncesi kontrol gibi, bilinçli davranış sergileyen ailelerin kollarında dünyaya gözlerini açan bebeklerin, hayata 1-0 önde başladığını söylüyor.

Fiziksel ve psikolojik olarak hazır mısınız?

Gebelik için hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazır olunmasının önemli olduğunu ve ideal hazırlık döneminin 2 ay öncesinden başladığını belirten Dr. Uysal, "Fiziksel hazırlıkta en başta kilo gelir. Hamilelik boyunca 10-12 kilo alacağınızı hesap edersek; fazla kilolarınızdan kurtulmak, sizi hamilelik sürecinde oluşacak risklerden koruyacak, psikolojik olarak daha rahat olmanızı sağlayacaktır. Tabii ki sigara gibi kötü alışkanlıklarımızdan arınmak da fiziki hazırlığımıza katkı sağlayacaktır. Yapılacak iyi bir özgeçmiş sorgulaması kadar kıymetli bir şey yoktur. Mevcut hastalıklarınız, geçirdiğiniz rahatsızlıklar, ve ameliyatlar, kullandığınız ilaçlar, önceki gebelik hikayeniz, düşükleriniz varsa nasıl olduğu, eşinizle akrabalık durumunuz, genetik geçişli hastalıklar açısından aile bireylerindeki rahatsızlıklar son derece önemlidir ve sorgulanmalıdır. Bütün bunlar sağlıklı bir hamilelik sürecinde bizim için en büyük yol göstericidir" dedi.

Sonraki aşamada bireyin kansızlık, şeker, tiroid, tansiyon gibi hastalıkların tanısının konup konmadığına dikkat edilmesi ve bunların belirlenmesinin sonrasında en iyi yol haritasının belirlenebileceğine vurgu yapan Dr. Uysal, "Folik asit ve test sonuçlarına göre gerekli ise uygun ilaçları başlarız. Rahim ağzı sürüntüsü yani smear testi alınması da yine gebelik öncesi önerilen testler arasında gelir. Son olarak da tabii ki ultrason ile pelvik alanı, rahim ve yumurtalıklar, tüpler incelenir. İşte tüm bu değerlendirmeler sonrasında anne adayımız için en iyi yol haritasını belirleriz" diye konuştu.

