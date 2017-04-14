Hamilelerin Yüzde 50'si Bu Sorunu Yaşıyor

Hamilelik döneminde kadınların yaklaşık yüzde 50'sinde bulantı ve kusma şikayetlerinin görüldüğünü aktaran Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Feyza Ağaca Güler, bu durumun gebeliğin 16. haftasına kadar sürebildiğini ifade etti.



Özel Gözde İzmir Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Feyza Ağaca Güler, hamilelik dönemindeki bulantı ve kusmaların gebelerin yaklaşık yüzde 50'sinde görüldüğünü, bu rahatsızlığın da kadınları hem psikolojik hem fizyolojik açıdan olumsuz etkilediğini söyledi. Bulantı ve kusma rahatsızlığına farklı seviyelerde rastlanabildiğine dikkat çeken Güler, bu durumun gebeliğin 6. haftasından başlayarak 16. haftaya kadar sürebildiğini kaydetti.



Gebelik bulantı ve kusmalarının, en başta hormonal sebeplerden kaynaklandığını anlatan Op. Dr. Feyza Ağaca Güler, "İkiz gebelik yaşayanlar, hipertiroidisi olanlar, daha önce mide-bağırsak sistemiyle ilgili rahatsızlıkları bulunanlar ve psikolojik olarak depresif ruh hali yaşayan kişilerde bulantı ve kusmalar daha ağır seyredebiliyor" diye konuştu.



"Vitamin desteği ve diyet"



Bulantı ve kusmaların etkilerini azaltmak için yapılması gerekenleri de sıralayan Güler, hamilelerin besinleri az ve sık tüketmeleri, az yağlı yiyecekler tercih etmeleri ve aşırı acı, baharatlı, ekşi, tatlı besinlerden ve alkolden uzak durmaları gerektiğini vurguladı.



Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Feyza Ağaca Güler sözlerine şöyle devam etti; "Eğer hamile, kusma nedeniyle yüzde 5'ten fazla kilo kaybı yaşarsa erken doğum ve düşük riski taşımaktadır. Bulantı ve kusmaların tedavisi için öncelikle diyete dikkat edilmesi, bulantı ve kusma ilaçlarının kullanılması, B1, B6 ve B12 vitamin desteğiyle 3. aya kadar folik asit alınması gerekiyor. Son dönemde koku önleyici sprey şeklindeki endemesis tıbbi cihazından da faydalanabiliyoruz." - İZMİR