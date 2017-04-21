Hamile Kedi İçin Seferber Oldular

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından açılışı yapılan Eyüp Belediyesi Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği hayat kurtardı. Doğum yapamayan kedi, hayvan ambulansıyla kliniğe kaldırıldı, sezeryanla hem anne kedi hem de minik yavrusu kurtarıldı.



Eyüp Yeşilpınar'da bir vatandaş, hayvan kliniğini arayarak mahallelerinde hasta kedi olduğu, durumunun da ağır olduğu bilgisini verdi. Gelen ihbar üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hayvan ambulansı ile verilen adrese gitti. Veteriner hekimler adrese geldiklerinde, doğumu tamamlanamayan bir kedi ile karşılaştılar. Hekimler vakit kaybetmeden ilk müdahaleyi ambulansta yaptılar. Ancak doğum yapamayan kedi acil olarak Kemerburgaz Hayvan Kliniği'ne götürülerek ameliyata alındı.



Burada sezeryan yapılan kedi, sağlıklı bir yavru dünyaya getirdi. Başarılı geçen ameliyatın ardından anne kedi yavrusunu emzirdi.



Anne ve yavru daha sonra kendileriyle ilgilenecek bir vatandaşa teslim edildi. - İSTANBUL