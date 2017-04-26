Hamile Kadınlara Gebelik ve Bebek Bakım Eğitimi - Balıkesir

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, uzman fizyoterapist, psikiyatrist, psikolog, diyetisyen, diş hekimi ve hemşireler eşliğinde, hamile kadınlara gebelik hakkında bilgi veriliyor.



Ayvalık Devlet Hastanesi Başhekimi Evren Akgöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede kurulan Gebe Okulunda hamile kadınlara dikkat etmeleri gerekenler öğretilirken, aynı zamanda bebek bakımı ve doğum hakkında bilgiler verildiğini söyledi.



Türkiye'de 2011'den itibaren 79 ilde uygulamanın sürdüğünü aktaran Akkgöl, diğer illerde sinevizyon gösterileriyle eğitim verilirken kendilerinin uzman fizyoterapist, psikiyatrist, psikolog, diyetisyen, diş hekimi ve hemşireler eşliğinde eğitim verdiklerini belirtti.



Plates ve egzersizlerle hamile kadınları sezaryen yerine doğal doğuma teşvik ettiklerine işaret eden hemşire Nergis Özcan da 35 hamile kadının eğitim aldığını, halen 24 kadının eğitimini sürdürdüğünü aktardı.



İlçede yeni başlayan eğitimlerin ücretsiz olduğunu vurgulayan Özcan, şöyle devam etti:



"Hamile kadınların normal doğum korkularını yenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Sezaryenle doğum yerine normal doğumu tercih etmeleri gerektiğini teşvik ediyoruz. Gebe Okulu çalışmaları, doğumdan sonra da anneleri evlerinde ziyaret ederek uygulamalı derslere devam ediyor. Hastanemizde açılmış bulunan eğitim ve doğuma hazırlık sınıfları annelerin bilgilendirilmesi ve danışmanlık hizmetinden oluşmaktadır. Güvenli gebelik için gerekli gebe okulumuz, annelerin gebeliklerini rahat geçirmelerini sağlayacak, doğum korkularını giderecek bebekle baş etmelerine yardımcı olacak toplumsal temelli bir yaklaşımdır. Anne adaylarının doğacak bebekleriyle yeni bir hayata, doğuma ve iyi deneyimlere sağlıklı bir şekilde hazırlamayı amaçlamaktadır. Bebek bakımı konusunda anne adaylarına yol gösterme ve doğum korkularını gidermek için eğitimlerimiz yapılmaktadır."



"Hamileler psikolojik açıdan farklı bir ruh haline bürünür"



Psikolog Meltem Şahiner Öncü de hamile kadınların psikolojik açıdan farklı bir ruh haline büründüğüne dikkati çekerek, eğitimlerde bu konuda da yardımcı olduklarını ifade etti.



Hamile kadınların daha çabuk strese girebileceğine değinen Öncü, "Hamile kadınlarımızın streslerini yönetmelerini, psikolojik ve hormonal nasıl değişiklikler olduğunu, bu değişikliklerin onların stresleri üzerinde etkileri ve bununla nasıl başa çıkabileceklerini gösteriyoruz. Bunları yaparken, derin gevşeme ve nefes egzersizleriyle de eğitimimizi tamamlıyoruz." diye konuştu.



Diyetisyen Hakan Üstepe ise hamile kadınların aynı zamanda beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiği uyarısında bulundu. Hamileyken kadınların daha fazla vitamine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Üstepe, "Hamile kadınların bu süreçte protein, demir ve kalsiyum ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini anlatıyoruz. Hamilelik sürecince, öğün atlamayı ve diyet yapmayı kesinlikle yasaklıyoruz." ifadesini kullandı.



Hamile kadınların hareketsiz kalmaması gerektiğini vurgulayan fizyoterapist Hatice Melek de vücudun esnek olması için egzersiz ve plates çalışmaları yaptıklarını bildirdi.



Melek, hamile bir kadının yürüyüşünün, duruşunun ve oturuşunun bebek ve anne sağlığı için önemli olduğuna dikkati çekerek, "Hamilelikte duruş bozuklukları oluyor. Biraz bel çukuru artıyor. Onu düzeltmeye çalışıyoruz. Bunların yanı sıra solunum egzersizleriyle hamilelik sürecini daha rahat geçirmelerini sağlıyoruz." dedi.