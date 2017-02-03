Hamile Kadının Yardımına Ambulans Helikopter Yetişti

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolları kapalı olan köyde mahsur kalan hamile kadının imdadına ambulans helikopter yetişti.



Lice ilçesine bağlı Ecemiş köyünde yaşayan 3,5 aylık hamile Bahtişen Tektaş'ın (24), rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirerek, yardım talep etti.



Gönderilen paletli ambulans yoğun kar yağışından dolayı köye ulaşamadı.



Bunun üzerine köye İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde hizmet veren ambulans helikopter yollandı. Tektaş, helikopterle köyden alınarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğine kaldırıldı.



Tedavi altına alınan Tektaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Tektaş'ın babası Şükrü Tektaş, AA muhabirine, 15 gündür kar yağışı sonucu köy yollarının kapalı olduğunu söyledi.



Kızının sabah saatlerinde aniden kanamasının başladığını belirten Tektaş, 112 Acil Servis ekiplerini aradıklarını, gelen paletli ambulansın da yoğun kar yağışı nedeniyle köye ulaşamadığını bildirdi.



Kızının hastaneye yetiştirilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Tektaş, "Eskiden bir ambulans dahi gelemiyordu, şimdi ise yollar kapalı da olsa helikopter gönderiyorlar. Bu hizmetten çok memnunuz, herkese teşekkür ediyoruz."