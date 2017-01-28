Hamile Kadına Ulaşmak İçin Belediye Ekipleri Devreye Girdi

Malatya'da Suriyeli hamile bir kadını hastaneye götürmek için yola çıkan 112 ambulansı karla kaplı yolda mahsur kalınca belediye ekipleri devreye girdi.



Doğanşehir ilçesi Çobandere Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Suriyeli Rihane Eybir rahatsızlanınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. Hamile kadına ulaşmak için yola çıkan sağlık ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalınca durum Büyükşehir Belediyesi ekiplerine iletildi.



Kısa sürede bölgeye gelen büyükşehir karla mücadele ekipleri karda ilerleyemeyen ambulansa ulaştı ve ekipler Çobandere Mahallesi'ndeki hamile kadına ulaştı. Burada ilk müdahalesi yapılan kadın daha sonra yine karla mücadele ekiplerinin yardımıyla 112 ambulansı tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MALATYA