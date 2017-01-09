Hamile Kadına Paletli Ambulansla 4 Saatte Ulaşıldı

ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesi'nde kar nedeniyle yolları kapanan köyde doğum sancıları başlayan Hacer Keskin'e sağlık görevlileri, paletli ambulansla 4 saatte ulaşıp hastaneye götürdü.



Korucak Köyü'nde yaşayan Hacer Keskin'in doğum sancıları başlayınca yakınları sağlık görevlilerinden yardım istedi. İhbarla köye gitmek için yola çıkan sağlık görevlileri,kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için Kaymakamlığa bilgi verildi. Kaymakam Adem Kaya, İl Özel İdaresi ekiplerine talimat verdi. Kaymakam Kaya, ekiplerle birlikte yolun açılması çalışmalarına katıldı. Kar yağışı nedeniyle yolun bir bölümü açılırken, kırsal alandaki köye İlçe Sağlık Müdürü Fatih Kırmızı sağlık görevlileri ile birlikte paletli ambulansla devam etti. Ekiplerin paletli ambulansla 4 saatte ulaştığı köyden alınan Hacer Keskin, Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Keskin'in sağlık durumu iyi olduğu belirlendi.



İlçede kış şartlarının zor geçmesinden dolayı özellikle gebe hastalar için risk olduğunu belirten İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatih Kırmızı, şunları söyledi:



"Kış şartları sağlık hizmetlerini bir hayli kısıtlamaktadır. Bu dönemde hastalarımızın mağdur olmaması için ilçemizde 'Misafir Anne' projesi uygulanmaktadır. Hastalarımız, yollar kapanmadan önce başvuruları alınarak hastanemizde misafir edinmektedir. Söz konusu insan hayatı olduğu için ilçemiz köylerindeki hastaların gebelerin bu projeye dahil olmalarını önemle rica ediyoruz."



- Adıyaman